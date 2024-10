POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Röbel (ots) -



Am 13.10.2024, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich im Malchower Stadtgebiet ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.



Der 43-jährige, deutsche Unfallverursacher befuhr den Stämmberg aus Richtung der B 192 kommend in Richtung Malchow Stadt. Auf Höhe der "Kolsterklause" geriet er mit dem von ihm geführten PKW VW in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden PKW Skoda kollidierte.



Er, sowie der 73-jährige Fahrzeugführer und die 70-jährige Beifahrerin des entgegenkommenden PKW wurden leicht verletzt. Der Unfallverursacher wünschte keine Behandlung durch die eingesetzten Rettungskräfte.

Die beiden Insassen des Skoda wurden in das Klinikum Waren verbracht.



Während der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobenentnahme zur Beweissicherung durchgeführt.



Insgesamt entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro, beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.



Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



Im Auftrag



Matthias Paa

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell