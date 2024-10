POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) -



Am 12.10.2024 gegen 08:10 Uhr ereignete sich in der Hansestadt Stralsund im Kreuzungsbereich am Platz des 17. Juni ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam die 47-jährige Stralsunder Fahrzeugführerin eines Volkswagens aus Richtung "An der Werft" und wollte den Kreuzungsbereich weiter geradeaus in Richtung "An der Hafenbahn" fahren. Sie befand sich alleine in dem Fahrzeug.

Zeitgleich befuhr die 46-jährige Fahrzeugführerin von der Insel Rügen mit drei weiteren Fahrzeuginsassen (davon zwei Kinder) mit ihrem PKW Seat den Kreuzungsbereich aus Richtung Rügen kommend in Richtung Werftstraße.

Die 47-jährige Stralsunderin übersah offenbar die 46-jährige Rüganerin und stieß mit dem Fahrzeug dieser zusammen. Die Airbags beider Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß ausgelöst.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die drei Mitfahrer der Rüganerin, eine 46-Jährige sowie zwei Kinder im Alter von 7 und 11 Jahren wurden vor Ort medizinisch versorgt, blieben aber unverletzt.

Die Lichtzeichenanlage am Unfallort war, aufgrund der Verkehrsmaßnahmen zum Rügenbrückenlauf, ausgeschaltet.

Neben den zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Stralsund waren ebenfalls zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Berufsfeuerwehr Stralsund im Einsatz.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 25.000 EUR.

Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden von der Kriminalpolizei Stralsund übernommen.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell