POL-HRO: Pkw prallt gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Schwaan (ots) -



Am frühen Samstagmorgen des 12.10.2024 erhielt die Polizei gegen

02:25 Uhr Kenntnis darüber, dass auf der L 13 in der Sprenzer Straße

in Göldenitz ein Pkw Smart gegen einen Baum geprallt ist.

Beim Eintreffen der ersten Zeugen an der Unfallstelle hatte die

40-jährige Fahrerin den Pkw bereits verlassen, wirkte jedoch

orientierungslos.

Nach ersten Erkenntnissen zum Unfallgeschehen kam die 40-jährige auf

der L 13 mit dem Smart zuvor aus Richtung Hohen Sprenz kommend in

Richtung Niendorf, geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

frontal gegen einen Baum.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert

von 1,3 Promille.

Nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst an der

Unfallstelle, verbrachte eine Rettungswagenbesatzung die

Schwerverletzte ins Klinikum nach Güstrow. Hier wurden auch eine

Blutprobenentnahme durchgeführt sowie der Führerschein

sichergestellt. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit

und musste geborgen werden. Polizeilich wird der Unfallschaden auf

8.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung

des Straßenverkehrs aufgrund der Alkoholisierung.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell