POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L 262

Am späten Nachmittag des 11.10.2024, gegen 17:50 Uhr, kam es auf Höhe der Ortslage Brünzow zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Dabei verließ ein 84-jähriger, einheimischer Fahrzeugführer eines Pkw Toyota mit seiner 81-jährigen Ehefrau das Gelände einer dort ansässigen Tankstelle und wollte anschließend auf die Landesstraße 262 nach links, in Fahrtrichtung Lubmin, einbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang übersah er einen von rechts kommenden Lkw der Marke MAN, der außerdem mit einem Sattelauflieger ausgestattet war. Der 27-jährige, polnische Fahrzeugführer des Gespanns, setzte noch zu einem Ausweichmanöver an, konnte aber den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Durch den heftigen Aufprall zogen sich die beiden Insassen des Pkw schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und mussten ins Uniklinikum nach Greifwald transportiert wurden. Der Fahrer des Lkw wurde vor Ort behandelt, konnte aber leichtverletzt an der Unfallstelle verbleiben. Die involvierten Kraftfahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 15.000EUR. Die Landesstraße 262 musste während der Unfallaufnahme für etwa 60 Minuten komplett gesperrt werden.



