POL-NB: Kraftfahrzeugführer entzieht sich der Kontrolle und stößt mit Polizeifahrzeug zusammen

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.10.2024, gegen 19:00 Uhr, stellten Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz einen PKW Audi auf der B198 auf Höhe der Ortslage Möllenbeck fest, der einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Es wurden die entsprechenden Anhaltesignale gesetzt, welche durch den Fahrzeugführer des Audi ignoriert wurden und die gefahrene Geschwindigkeit erhöht wurde. Die Nacheile führte über die Ortslagen Woldegk, bis fast nach Prenzlau, von dort wieder nach Strasburg und von dort auf die B109, nahe Pasewalk. Hier verursachte der Fahrzeugführer einen Unfall mit einem Funkstreifenwagen, indem er diesen durch einen Spurwechsel nach links am Vorbeifahren hindern wollte. Es kam dabei zur seitlichen Kollision der beiden Kraftfahrzeuge. Am Funkstreifenwagen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR, am Audi ein Schaden von ca. 1000EUR. Personen wurden nicht verletzt. Nach diesem Zusammenstoß fuhr der Fahrzeugführer des Audi auf ein angrenzendes Feld. Hier fuhr er ca. eine Stunde im Kreis und verursachte so einen Schaden von ca. 10.000EUR an der Agrarkultur. Nach dieser Zeit konnte der PKW gestoppt und die Insassen ergriffen werden. Hierbei handelte es sich um einen 19-jährigen Fahrzeugführer, eine 15-jährige Beifahrerin und einen 18-jährigen Mitfahrer hinten im PKW. Bei allen Personen handelt es sich um deutsche Staatsbürger.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, die angebrachten amtlichen Kennzeichen vermutlich entwendet waren und der PKW nicht zugelassen war. Den Fahrzeugführer erwarten demzufolge Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Diebstahls, Straßenverkehrsgefährdung, verbotenen Straßenrennens, Urkundenfälschung und Sachbeschädigung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Im Auftrag



Matthias Paa

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell