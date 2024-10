POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall zwischen PKW und Bus in Schwerin

Schwerin (ots) -



Am 11.10.2024, um 15:19 Uhr, kam es in Schwerin zu einem schweren

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 83-jähriger Schweriner mit

seinem PKW BMW von seinem Grundstück auf den Obotritenring einfahren.

Hierbei übersah er den von links kommenden Bus. Es kam zum

Zusammenstoß in dessen Folge der Bus den PKW auf einen weiteren dort

abgeparkten PKW aufschob. Der Fahrer des BMW wurde in seinem PKW

eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde

schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum Schwerin

verbracht. Der BMW musste abgeschleppt werden.



Für die Unfallaufnahme und die Bergung des PKW musste ein Teil des

Obotritenringes zunächst voll- und später halbseitig gesperrt werden.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsbürger.





Tino Szepanek

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



