POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und vier schwerletzten Personen auf der L266 Bansin - Ückeritz (LK Vorpommern-Greifswald)

Am 11.10.2024, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf der L266, zwischen Bansin und Ückeritz ein schwerer Verkehrsunfall.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr der 69-jährige Fahrzeugführer eines PKW Citroen die L266 aus Bansin kommend in Richtung Ückeritz. Ein 45-jähriger Fahrzeugführer eines PKW BMW fuhr in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrzeugführer des BMW erlitt dabei schwere Verletzungen, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb. Drei weitere Insassen des PKW BMW, eine 43-jährige Beifahrerin und zwei 12-jährige Kinder sowie der Fahrzeugführer des Citroen wurden schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und in die Kliniken nach Greifswald bzw. Neubrandenburg verbracht. Der Einsatz eines Unfallsachverständigen der Dekra wurde durch die Staatsanwaltschaft Stralsund angeordnet. An der Unfallstelle waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, zwei Rettungshubschrauber und die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden mit 7 Fahrzeugen und 50 Kameraden im Einsatz.

Der Sachschaden beträgt ca. 25.000 Euro. Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Bei den Insassen des BMW handelt es sich um eine Familie aus dem Freistaat Sachsen. Der Fahrzeugführer des Citroen ist auf der Insel Usedom wohnhaft.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme erfolgte die Vollsperrung der L 266, welche noch bis ca. 17:00 Uhr andauern wird.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich im Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder der Onlinewache im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



