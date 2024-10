POL-NB: Freilaufender Hund reißt mehrere Schafe

Burg Stargard (ots) -



Am Donnerstag, den 10.10.2024 teilte ein 38-jähriger Schafhalter der Polizei mit, dass er zwei seiner Schafe tot aufgefunden hat und fünf weitere verletzt auf dem Hof liegen.



In der Nähe von Burg Stargard konnte die Beamten gegen 14:00 Uhr den Sachverhalt, wie geschildert, vorfinden. Es stellte sich heraus, dass ein Nachbarhund einen Teil des Grundstückszauns beschädigt hat und so durch ein aufgefundenes Loch im Zaun auf den Hof des Hinweisgebers gelangte. Dort habe er die Schafe attackiert und den Hof wieder verlassen.



Die Polizisten konnten vor Ort die Hundehalterin des besagten Hundes ausfindig machen. Hierbei handelt es sich um eine 39-jährige Deutsche aus der Region. Die Frau erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die Hundehalterverordnung M-V.



