POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in Rostock - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Rostocker Stadtgebiet gekommen ist, hat die Rostocker Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Aufklärung des Sachverhaltes sucht die Polizei nun nach Zeugen.



Die Beamten wurden gegen 0 Uhr darüber informiert, dass es im Bereich des Doberaner Platzes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein soll. Die eingesetzten Kräfte konnten vor Ort zwei Geschädigte - einen 26-jährigen Ukrainer sowie einen 30-jährigen Afghanen - feststellen. Eine der beiden Personen wurde leicht verletzt.



Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen der noch am Anfang stehenden Ermittlungen sollen die Geschädigten durch vier bislang unbekannte Tatverdächtige in der Wismarschen Straße/ Ecke Barnstorfer Weg angegriffen worden sein. Nach Aussagen von Zeugen sollen die Tatverdächtigen dabei auch mit unbekannten Gegenständen auf die Geschädigten eingewirkt haben.



Trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen konnten die Beamten im Zuge der Nahbereichsfahndung keine Tatverdächtigen feststellen. Diese sollen sich zuvor mit einem weißen Transporter vom Tatort entfernt haben. Die vier Tatverdächtigen wurden als dunkel gekleidet und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Einer der Tatverdächtigen trug eine helle Hose und wies Tattoos im Bereich der Arme auf.



Zeugen, die zur Tatzeit Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht haben oder Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock, Ulmenstr. 54, unter der Telefonnummer 0381/4916-1616, jede andere Polizeidienststelle sowie die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung übernommen.



