POL-HRO: Verkehrskontrollen in Rostock - Polizei ahndet Überhol- und Geschwindigkeitsverstöße

Riskante Überholmanöver und überhöhte Geschwindigkeit sind regelmäßig die Hauptursache schwerer Verkehrsunfälle. Insbesondere zu Beginn der dunklen Jahreszeit erschweren sowohl die Dunkelheit als auch die Witterungsverhältnisse das Überholen zusätzlich.



Aus diesem Grund führten Kräfte der Polizeiinspektion Rostock in der vergangenen Woche u.a. Verkehrskontrollen im Bereich der Hundertmännerbrücke durch. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen wurden insgesamt 22 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Am schnellsten war ein Fahrzeugführer mit 47 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h unterwegs. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro. Darüber hinaus hielten sich zehn Verkehrsteilnehmer nicht an das im Bereich der Hundertmännerbrücke geltende Überholverbot.



Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im gesamten Stadtgebiet führt die Polizeiinspektion Rostock auch weiterhin regelmäßig Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch.



