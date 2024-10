POL-HRO: Schuppen geriet bei Essenzubereitung in Brand

Lübtheen (ots) -



Am Donnerstagmittag geriet in Lübtheen ein Gartenschuppen in Brand, währenddessen die Besitzerin dort Essen zubereitete. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte die 85-jährige Eigentümerin dazu einen Gaskocher im Schuppen, wodurch es gegen 12:45 Uhr zum Brandausbruch gekommen sein soll. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Gebäude, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die 85-Jährige erlitt beim Löschversuch leichte Brandverletzungen an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Welche Umstände zum Brandausbruch geführt haben, kann bisher nicht gesagt werden.



