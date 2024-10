POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall in der Altstadt

Schwerin (ots) -



Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die am gestrigen Tag gegen 17:45 Uhr in der Altstadt stattfand. Bisher sind die beteiligten Personen unbekannt, daher bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.



Laut ersten Erkenntnissen soll es zwischen zwei männlichen Personen zu einem körperlichen Angriff in der Martinstraße gekommen sein. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder relevante Informationen zum Tatgeschehen oder zur Identität der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





