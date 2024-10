POL-HRO: Täter nach Einbruchsversuch gestellt

Schwerin (ots) -



Gestern Nachmittag konnte die Polizei dank eines aufmerksamen Zeugen einen Einbruchsversuch in der Altstadt verhindern.



Zwei Männer im Alter von 25 und 32 Jahren hatten versucht, gewaltsam die Haustür eines Einfamilienhauses im Bereich Großer Moor zu öffnen, ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab. Die alarmierte Polizeikräfte stellten die Algerier kurz darauf in der Nähe des Tatorts. Der Vorfall ereignete sich gegen 16:45 Uhr.



Die Ermittlungen zum versuchten Einbruch werden vom Kriminalkommissariat Schwerin weitergeführt und dauern noch an.



