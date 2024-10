POL-HRO: Hirsch sorgt für Vollsperrung der A14

Grabow/ Stolpe (ots) -



Am Freitagmorgen musste die A14 in Fahrtrichtung Dresden für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden, weil ein Hirsch sich auf und neben der Fahrbahn verirrt hat. Die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe haben daraufhin zum Schutz der Verkehrsteilnehmer gegen 8:10 Uhr die Fahrtrichtung Dresden gesperrt. Noch bevor ein zuständiger Jäger verständigt werden konnte, gelang es den Polizisten den scheinbar unversehrten Geweihträger in die sichere Umgebung eines angrenzenden Waldes zu leiten. Sodann konnte die Vollsperrung auf Höhe der Ortschaft Grabow wieder aufgehoben werden.



