POL-HRO: 3 verletzte Personen bei Unfall in Ludwigslust

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Ludwigslust sind 3 Personen leichtverletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 81-jährige Autofahrerin gegen 09:10 Uhr die Wöbbeliner Straße, als sie aus ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn gekommen ist. Dabei stieß sie mit einem entgegenkommenden PKW frontal zusammen. Neben dem 64-jährigen Fahrzeugführer und dessen 75-jährige Beifahrerin wurde auch die 81-Jährige beim Unfall leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Bergungs- und Räumungsmaßnahmen musste die Wöbbeliner Straße teilweise voll gesperrt werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 81-Jährige.



