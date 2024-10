POL-NB: Drei Autos kaputt nach Vorfahrtsfehler

Malchin (ots) -



Gegen 10:00 Uhr hat es heute Morgen in Malchin in der Rudolf-Fritz-Straße gekracht. Aus aktueller Sicht hat ein 80-jähriger Mercedes-Fahrer einem 24-jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der VW-Fahrer fuhr in den Mercedes-Fahrer hinein. Dadurch wurde der Mercedes in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort mit einer 64-jährigen Citroen-Fahrerin zusammen.



Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Jedoch sind nun alle drei Autos kaputt und mussten abgeschleppt werden.



Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



