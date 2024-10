POL-HRO: Einbruch in Einfamilienhaus in Herrnburg - Polizei sucht Zeugen

Herrnburg (ots) -



Am zurückliegenden Mittwoch (09. Oktober) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herrnburg bei Lüdersdorf.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die unbekannten Täter in der Zeit von Dienstagnachmittag auf Mittwochnachmittag gewaltsam Zutritt ins Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Wertsachen.

Der Gesamtschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Wismar

Franzisca Ertel

Telefon: 03841/203-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell