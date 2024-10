POL-HRO: A24 nach Unfall bei Zarrentin wieder frei (Abschlussmeldung)

Zarrentin / Stolpe (ots) -



Nach einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A24 bei Zarrentin (wir berichteten) sind beide Fahrbahnen in Richtung Hamburg wieder freigegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein mit zwei Personen besetzter polnischer PKW aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelschutzplanke gefahren. Dabei blieben die beiden Insassen unverletzt, jedoch verlief ein Drogenvortest beim 44-jährigen Fahrzeugführer positiv. Bei ihm wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus veranlasst. Gegen den Polen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.



Im Zuge der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die A24 in Richtung Hamburg über mehrere Stunden voll gesperrt werden, weshalb sich ein kilometerlanger Rückstau bis zur Anschlussstelle Wittenburg bildete. Außerdem mussten die eingesetzten Polizisten 5 Pannen-PKW von der Überholspur auf den Standstreifen schieben, da sich offenbar die Batterien der Verbrennerfahrzeuge im Stau entladen haben.



