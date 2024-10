POL-HRO: Klärung im Fall der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Täter

Schwerin (ots) -



Die am Dienstag veröffentlichte Fahndung mittels Bildmaterial nach einem bis dato unbekannten Täter wird Dank eingehender Hinweise frühzeitig beendet.



Die Schweriner Polizei erhielt mehrere Hinweise zur Identität einer männlichen Person, die am 25.05.2024 einen 40-jährigen alkoholisierten Mann in Lankow körperlich angegriffen haben soll.

Den Hinweisen ist die Kriminalpolizei nachgegangen. Bei der gesuchten Person soll es sich um einen 17-jährigen deutschen Jugendlichen aus Schwerin handeln.



Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wurden die Bilder des Täters mittlerweile gelöscht. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiterhin an.



Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Hinweise aus der Bevölkerung und bei den Medien für die Unterstützung. Wir bitten um Löschung der gespeicherten und veröffentlichten personenbezogenen Daten.



