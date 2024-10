POL-HST: Verkehrseinschränkungen auf Rügen am 13. Oktober 2024

Insel Rügen (ots) -



Auf Grund einer Radsportveranstaltung, kommt es am Sonntag, dem 13. Oktober 2024 zu Verkehrsbehinderungen auf der Insel Rügen zwischen 11 und 15 Uhr.



Start- und Zielort ist das Ostseebad Sellin, es kann zu zeitweiligen Sperrungen auf der Bundesstraße 196, insbesondere in den Bereichen Mönchgut, Putbus, Bergen, Prora und Sassnitz kommen.



Die Polizei wird diese Veranstaltung begleiten.



