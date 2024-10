POL-HST: Cannabisplantage in Wohnhaus - Polizei stellt circa 50 Pflanzen sicher

Baabe (ots) -



Am gestrigen Mittwoch, dem 9. Oktober 2024, wurde die Polizei in die Straße Igelbau nach Baabe auf Rügen gerufen.



Der Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes wurde durch die 36-jährige deutsche Hauseigentümerin zur Öffnung ihrer Haustür gerufen, weil sie sich offenbar ausgesperrt hatte. Nach der Türöffnung stellte der Mitarbeiter des Schlüsseldienstes starken Cannabisgeruch fest und informierte die Polizei.



Nach Anordnung der Durchsuchung des Wohnhauses wurden circa 50 Cannabispflanzen sowie weitere geerntete und getrocknete Cannabispflanzen gefunden. Die Pflanzen und getrockneten Reste wurden durch die Polizei sichergestellt.



Die 36-Jährige wirkte stark benommen, war mutmaßlich rauschmittelbeeinflusst und in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie musste durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt werden und wurde in der weiteren Folge in ein Krankenhaus gebracht.



Es wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell