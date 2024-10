POL-NB: Unfallflucht auch ohne Zusammenstoß

Neubrandenburg (ots) -



Heute Morgen ist ein E-Roller-Fahrer in Neubrandenburg gestürzt, weil ein Autofahrer abgebogen ist, ohne ihn scheinbar zu beachten. Der 63-Jährige war auf dem Bürgersteig in der Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Friedrich-Schott-Straße unterwegs. Der Autofahrer bog nach links ab, während der E-Roller-Fahrer die Straßeneinmündung zwischen den Bürgersteigen überqueren wollte. Der Rollerfahrer hätte Vorrang gehabt.



Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann stark bremsen, fiel und verletzte sich dabei leicht. Der Autofahrer fuhr weiter.

Ihm wird trotzdem eine Unfallflucht vorgeworfen: Es muss nicht immer zur Kollision kommen, auch wenn Verkehrsteilnehmer sich so verhalten, dass sie andere dadurch gefährden und dann weiterfahren, wird ihnen Unfallflucht unterstellt.



Der Geschädigte hat sich das Auto genau gemerkt, zudem gab es auch Zeugen vor Ort. Der Halter konnte somit ermittelt werden.



Da der E-Roller-Fahrer auf dem Bürgersteig in falscher Fahrtrichtung fuhr, wurde gegen ihn eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen.



Der E-Roller-Fahrer ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell