Polizei fahndet mit Bilder nach Betrügerin

Details anzeigen Wer kann Hinweise zu dieser Frau geben? Wer kann Hinweise zu dieser Frau geben?

Nach einem Taschendiebstahl am 01.03.2023 in einem Einkaufsmarkt in Plate, hat eine unbekannte Frau kurze Zeit später Bargeld in einem nahegelegenen Geldinstitut abgehoben. Die Polizei fahndet nun mit zwei Bildern einer Überwachungskamera nach dieser Person.

Einer 76-jährigen Seniorin wurde damals beim Einkaufen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Daraufhin hat eine Frau mit langen blonden Haaren und auffälliger roter Mütze am selben Tag gegen 10:40 Uhr drei Geldabhebungen vom Konto des Opfers durchgeführt. Insgesamt sei ein Stehlschaden von rund 4.000 Euro entstanden.

Die Ermittlungen zu diesem Betrug führt die Kriminalpolizei in Crivitz. Hinweise zur Identität der Frau können bei der Polizei in Sternberg (03847-43270), über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in jeder Polizeidienststelle gemeldet werden.