POL-HST: Mehrere Einbrüche in Garagen und auf Grundstücke in Tribsees

Die Polizei in Tribsees beschäftigt derzeit eine Reihe von Einbrüchen in Garagen oder auf Grundstücke.



In der Zeit von Montag, dem 7. Oktober 2024, 22:30 Uhr, bis Dienstag, dem 8. Oktober 2024, gegen 5:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Nordmauerstraße in Tribsees ein. Sie entwendeten Werkzeug aus einer Garage. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro, der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.



Im Laufe der Sachverhaltsklärung wurden die Polizeibeamten auf weitere Grundstücke und Garagen aufmerksam gemacht, in die augenscheinlich eingedrungen wurde. Die unbekannten Tatverdächtigen entwendeten verschiedene Werkzeuge, Akkus, eine Schraubenbox, Lebensmittel und Getränke sowie eine Powerstation, Radios und Kopfhörer.



Weiterhin wurde bekannt, dass im nahen Umfeld auf einem Grundstück in mehrere Schuppen und einen Heizraum eingedrungen wurde. Hier wurde augenscheinlich nichts entwendet.



Außerdem wurde die rechte Seitenscheibe eines Fahrzeuges und die Scheibe im Innenraum zur Ladefläche eingeschlagen. Einen Stehlschaden gab es hier nicht. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam zu Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls und der Sachbeschädigung aufgenommen.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



