POL-HRO: Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

Ganzlin (ots) -



Aus einem Firmentransporter in Ganzlin haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch mehrere Werkzeuge entwendet. Dabei sollen die Täter zwischen 18 Uhr und 5 Uhr sowohl eine Werkzeugkiste auf der Ladefläche aufgebrochen als auch Bohrmaschinen, Sägewerkzeuge und Trennmaschinen aus dem verschlossenen Fahrzeuginneren gestohlen haben. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro beziffert. Vor Ort hat die Polizei Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Röbeler Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Plau (Tel. 038735-8370) entgegen.



