POL-NB: Knochenfund bei Erdarbeiten in 17440 Krummin/ Neeberg

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 08.10.2024 gegen 10.30 Uhr wurde das Polizeirevier Heringsdorf über den Fund menschlicher Knochen informiert. Diese wurden bei Bauarbeiten unter einer alten Wasserleitung, welche erneuert werden soll, festgestellt.

Die Knochen wurden durch ein Bestattungsunternehmen übernommen, nachdem die vor Ort notwendigen polizeilichen Maßnahmen erfolgt waren. Über das Alter der Knochen und wie lange diese am Fundort lagen, liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Dies ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



