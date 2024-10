POL-NB: Großkontrolle an der Autobahn

Neubrandenburg / A20 (ots) -



Eine Großkontrolle der Polizeiinspektion Neubrandenburg an der A20 zusammen mit Zoll, Feldjägern, polnischen Polizeikräften und der Gemeinsamen Diensteinheit hat am Vormittag mehrere Verstöße bei Kraftfahrern aufgedeckt.



Ein polnischer Autofahrer hatte rund 140 Liter Diesel in Kanistern sowie Parfum und Küchengeräte dabei, deren Herkunft nicht nachvollziehbar war. Beim Diesel offenbarte er sogar selbst, dass er diesen aus einem LKW abgezapft habe. Ihm wird Diebstahl und Hehlerei von Waren im Gesamtwert von etwa 5.400 Euro vorgeworfen.



Daneben wurden Fälle von zu breiter oder zu schwerer Ladung geahndet sowie mehrere Fälle von Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkoholverstöße am Steuer. Bei den Kontrollen wurde zudem ein Kennzeichen entdeckt, das zur Fahndung ausgeschrieben ist.



Und obwohl im Kontrollbereich - Rastplatz "Vier Tore" in Fahrtrichtung Stettin - eine Baustelle ist und die Polizeikräfte mitten auf der Fahrbahn gut zu sehen waren, haben die Kräfte der Autobahnpolizei Grimmen im Kontrollbereich noch 82 Geschwindigkeitsverstöße im Zeitraum der Kontrolle gemessen.



