POL-NB: Verkehrskontrolle führt zu Drogen-Durchsuchung

Gestern Morgen haben Polizisten in Neustrelitz einen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Maßnahmen fiel ihnen eine Tasche im Auto auf. Beim Sichten des Inhalts stellten die Beamten etliche Drogen in unterschiedlicher Form und offensichtlich in größerer Menge fest. Sie haben Tasche samt Inhalt sichergestellt und die Drogenfahnder der Kripo informiert.



Im Laufe der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht des Drogenhandels und Drogenbesitzes gegen weitere zwei Männer.



Die Ermittler haben dann nach entsprechendem Beschluss durch die Staatsanwaltschaft noch gestern Nachmittag gemeinsam mit Revierkräften insgesamt fünf Objekte in Neustrelitz durchsucht. Dort gab es keine weiteren Feststellungen.



Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder nach Hause geschickt.



Die drei Männer sind Deutsche und Ende 30 bzw. Mitte 40 Jahre alt.



Vorgeworfen wird der Besitz von nicht geringen Mengen an Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Cannabis.



