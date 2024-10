POL-HRO: Schokoladendiebe ertappt - Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Schönberg (ots) -



Nachdem am gestrigen Nachmittag zwei Ladendiebe in Schönberg auf frischer Tat ertappt wurden, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 15:30 Uhr wurde der Polizei durch eine Mitarbeiterin eines Supermarktes der Diebstahl einer Vielzahl an Schokoladentafeln gemeldet.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 19-Jähriger und eine 24-Jährige, wurden durch einen Zeugen im Geschäft bei der Begehung des Diebstahls beobachtet. Der Zeuge informierte umgehend den Ladendetektiv.

Bei den beiden Tatverdächtigen konnten rund 300 Tafeln Schokolade in einem Gesamtwert von circa 1.100 Euro festgestellt werden.

Die Polizei hat gegen die beiden moldauischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.



