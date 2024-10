POL-NB: Reizgas in Schule - mehrere verletzte Kinder

Neustrelitz (ots) -



Mehrere Kinder mit Augenreizungen haben den Rettungsdienst an einer Schule in der Lessingstraße in Neustrelitz hellhörig werden lassen. Gegen 11:30 Uhr riefen die Sanitäter die Polizei zur Unterstützung dazu.



Insgesamt neun Kinder aus einer sechsten Klasse mussten in der Schule behandelt werden. Nachdem ihnen die Augen ausgespült wurden, verbesserte sich ihr Zustand. Ins Klinikum mussten sie nicht.



Nach aktuellen Erkenntnissen hat ein ukrainisches Kind mit seinem Pfefferspray mehrfach in seinem Klassenzimmer herumgesprüht und dabei die Mitschüler verletzt. Zu den Hintergründen muss noch ermittelt werden. Der Junge wurde an seine Mutter übergeben. Mit ihr soll nun seitens der Schule ein klärendes Gespräch geführt werden. Aufgrund seines Alters ist der Junge nicht strafmündig. Meldungen ans Jugend- und Schulamt sind erfolgt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell