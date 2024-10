Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Person?

Details anzeigen Polizei Schwerin: Wer kennt die Person? Polizei Schwerin: Wer kennt die Person?

Nach einer gefährlichen Körperverletzung im Mai bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung bei der Identifizierung von einer bisher unbekannten Person. Hierzu veröffentlicht die Polizei nun Bilder einer Überwachungskamera.

Dem Täter wird vorgeworfen am frühen Morgen des 25.05.2024 einen 40-jährigen alkoholisierten Mann an der Straßenbahnhaltestelle Büdnerstraße in Lankow körperlich angegriffen zu haben. Die Tathandlung habe er mit einem bereits identifizierten 21-jährigen Täter begangen.

Nachdem umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwerin nicht zur Identifizierung des zweiten Tatverdächtigen geführt haben, wird auf Beschluss des Amtsgerichts Schwerin nach der Person mittels Bildern gefahndet.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten sich im Polizeihauptrevier Schwerin (0385/5180-2224), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Bei den erwähnten Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.