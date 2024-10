POL-HRO: Brand in einem leerstehenden Gebäude - eine Person verletzt

Schwerin (ots) -



Gestern Abend kam es in einem leerstehenden Gebäude in der Wismarschen Straße zu einem Brand, bei dem Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Ein 42-jähriger Deutscher erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde von Rettungskräften zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:30 Uhr. Zur Ursache des Brandes laufen die Ermittlungen im Kriminalkommissariat Schwerin.



