LKA MV: Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Kampagne mit Öffentlichkeitsfahndung.

Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt das BKA bei einer bundesweiten Kampagne mit Öffentlichkeitsfahndung.

Hintergrund:

Im vergangenen Jahr wurde die internationale Kampagne „Identify Me“ zur Identifizierung unbekannter weiblicher Opfer von Tötungsdelikten mit Beteiligung der Polizeien Belgiens, der Niederlande und Deutschlands sowie von Interpol durchgeführt. Von insgesamt 22 Fällen (sechs davon aus Deutschland) konnte in einem Fall die Identität einer in Belgien getöteten Britin geklärt werden. Aufgrund des hohen Hinweisaufkommens, dem großen Interesse der Gesellschaft, sowie nationaler und internationaler Medien wurde beschlossen die Kampagne in diesem Jahr weiterzuführen und neue Fälle mit aufzunehmen. Die Gesamtverantwortung der Kampagne wurde auf Wunsch der Teilnehmerstaaten an Interpol übertragen. Spanien, Frankreich und Italien wurden als zusätzliche Kampagnenpartner dazugewonnen.

Deutsche Kampagnenfälle (2024):

Case DE07 (PD Hannover):

Unbekannte tote Frau, aufgefunden am 20. August 1994 auf dem Bundeswehrgelände „Bothfelder Heide“ in Hannover.

Case DE08 (HLKA):

Unbekanntes totes Mädchen (13-16 Jahre), am 31. Juli 2001 aus dem Main bei Frankfurt-Nied geborgen. Herkunft ist vermutlich Pakistan oder Afghanistan.

Case DE09 (PD Lahn-Dill):

Unbekannte tote Frau, aufgefunden am 08. Februar 1989 in einem stillgelegten Steinbruch bei Wetzlar. Herkunft ist vermutlich Thailand.

Viele weitere Informationen zur Kampagne "Identify Me" sowie den Sachverhalten finden Sie auf der Webseite des BKA unter bka.de/identifyme