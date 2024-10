POL-NB: Brand einer Doppelhaushälfte in Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Am 07.10.2024, gegen 14:45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über den Brand einer Doppelhaushälfte in der Friedrich-Engels-Straße in Pasewalk informiert.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte vor Ort stand bereits eine Seite des Dachstuhles im Vollbrand. Die Flammen breiteten sich rasch auf das gesamte Obergeschoss der Haushälfte aus.

Durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren Pasewalk, Viereck und Rollwitz konnte ein Übergreifen der Flammen auf die andere Wohneinheit des Doppelhauses verhindert werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, die Haushälfte ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt.

Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



