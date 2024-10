POL-HRO: Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt gestellt

Rostock (ots) -



Am vergangenen Freitag, 04.10.2024, gelang es Beamten der Polizeiinspektion Rostock, zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf frischer Tat zu stellen.



Die beiden Tatverdächtigen, ein 25-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau, wurden gegen 01:15 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen beim Besprühen einer Hauswand in der Budapester Straße beobachtet. Beim Eintreffen der Polizeibeamten flüchteten die beiden Deutschen zunächst vom Tatort, konnten aber im Nahbereich gestellt werden. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnten die Beamten zudem Beweismittel sicherstellen, die den Tatverdacht erhärteten.



Infolgedessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen obliegen der Rostocker Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Rostock

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell