POL-HRO: 73-Jähriger verursacht Unfall und begeht Fahrerflucht - Polizei untersucht Medikamentenbeeinflussung

Ein 73-jähriger Autofahrer aus Schwerin habe am Freitagvormittag mehrere Unfälle verursachte und beging anschließend Fahrerflucht. Aufgrund des psychischen und physischen Zustands des Mannes veranlasste die Polizei eine Untersuchung zur möglichen Beeinflussung durch Medikamente.



Der deutsche Senior sei am 04.10.2024 zunächst auf der Hamburger Allee mit einem parkenden Mercedes kollidiert und setzte seine Fahrt fort ohne den Schaden zu melden. Auch an seinem eigenen Fahrzeug, einem Opel, waren eindeutige Unfallspuren erkennbar. Wenig später sei der Mann gegen einen Bordstein gefahren. Hierdurch sei sein Fahrzeug so stark beschädigt worden, dass es nicht mehr fahrbereit war.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab keine Hinweise auf Alkoholkonsum. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, um mögliche medikamentöse Beeinflussung zu prüfen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht nun unter anderem den Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie der Unfallflucht.



