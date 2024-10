POL-HST: Suche nach 60-jährigem Mann aus Sassnitz

Sassnitz (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 60-jährigen Mann aus Sassnitz, welcher mutmaßlich letztmalig am Dienstag, dem 01. Oktober 2024 in Sassnitz gesehen wurde.



Alle weiteren Informationen erhalten Sie unter nachfolgendem Link: https://tinyurl.com/ynacvn8a.



