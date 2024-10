POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeihauptreviers Güstrow auf eine vorherige Auseinandersetzung in der Feldstraße aufmerksam gemacht. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen dort zwei Personengruppen aufeinander gestoßen sein, wobei es zwischen einem 21-jährigen Afghanen und einem 16-jährigen Syrer zu Streitigkeiten kam. In der weiteren Folge griff der 21-Jährige den 16-Jährigen körperlich an, ehe die beiden männlichen Begleiter des Angegriffenen dazwischen gingen. Im Anschluss entfernte sich die 4-köpfige Personengruppe um den 21-jährigen Afghanen in Richtung Eisenbahnstraße, wo sie letztlich durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen und kontrolliert werden konnte. Hierbei befand sich der vermeintliche Angreifer in Begleitung eines 20-jährigen afghanischen Staatsangehörigen und zwei deutschen Frauen (14,18).



Inwiefern zudem eine Bedrohung mit einem Messer durch den 21-jährigen Afghanen stattgefunden hat, ist gegenwärtig Bestandteil des Verfahrens im Kriminalkommissariat Güstrow. Dort werden nun Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung gegen den 21-jährigen Afghanen geführt, der zur Tatzeit zudem einen Atemalkoholgehalt von 1,84 Promille aufwies.



