POL-HRO: Brand einer Lagerhalle bei Stralendorf

Derzeit befinden sich mehrere Feuerwehren aus dem Umland Stralendorf bei einem Lagerhallenbrand in Zülow im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 11:00 Uhr eine über 500 Quadratmeter große Lagerhalle einer ortsansässigen Firma in Vollbrand, in der sich keine Personen befunden haben sollen. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, wobei gegenwärtig keine Hinweise auf strafbare Handlungen vorgefunden wurden. Der Sachschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt.



