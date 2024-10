POL-HST: Dieseldiebstahl bei zwei Firmen in Tribsees

Tribsees (ots) -



Die Polizei wurde am Freitag, dem 4. Oktober 2024 über den Diebstahl von Diesel aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen einer Firma in der Clara-Zetkin-Straße in Tribsees informiert. Weiterhin kam die Polizei aus gleichem Grund bei einer Firma im Grammendorfer Weg in Tribsees zum Einsatz.



Augenscheinlich drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, 16:30 Uhr bis zum Freitag, dem 4. Oktober 2024, 8 Uhr auf das Betriebsgelände in der Clara-Zetkin-Straße ein. Die Täter zapften mutmaßlich etwa 1.800 Liter Dieselkraftstoff aus zwei Fahrzeugen ab und entwendeten diesen. Darüber hinaus beschädigten sie noch einen Dieselzufuhrschlauch eines Fahrzeuges. Der Schaden wird auf etwa 2.800 Euro geschätzt.

Im gleichen Zeitraum werden die Täter beim Dieseldiebstahl im Grammendorfer Weg in Tribsees vermutet. Hier wurden aus Baufahrzeugen insgesamt 150 Liter Diesel entwendet.



Die Polizei nahm Anzeigen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf und der Kriminaldauerdienst kam zur Sicherung der Spuren zum Einsatz.



Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



