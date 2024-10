POL-HRO: Ladendieb aufgrund bestehenden Haftbefehls festgenommen

Schwerin (ots) -



Ein 19-jähriger Mann aus Schwerin, der am vergangenen Samstag beim Ladendiebstahl in der Schweriner Altstadt ertappt wurde, befindet sich derzeit in Haft. Im Zuge der Identitätsüberprüfung durch die Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der junge Mann bereits per Haftbefehl wegen früherer Diebstahlsdelikte gesucht wurde. Daraufhin erfolgte seine Festnahme durch die Polizei.



Der 19-Jährige fiel am Samstag gegen 16:00 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft auf, als er Waren des täglichen Bedarfs im Gesamtwert von 85 Euro entwendete.



Die Ermittlungen wegen Diebstahls gegen den 19-jährigen Deutschen führt das Kriminalkommissariat Schwerin.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Schwerin

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell