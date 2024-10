POL-HST: Unbekannte rollen Stein auf Fahrbahn in Barth

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Barth (ots) -



Am Sonntag, dem 06.10.2024 gegen 05:45 Uhr kam es nach einem Bürgerhinweis im Holzreiterwall auf Höhe Gärtnergang in Barth zu einem Polizeieinsatz. Bisher unbekannte Täter hatten einen ungefähr 70 cm großen und etwa 100 Kilogramm schweren Stein auf die Fahrbahn gerollt.



Dieser lag zuvor auf dem benachbarten Rasen und wurde augenscheinlich über den Gehweg auf die Straße befördert. Zum Tatzeitpunkt war es dunkel, eine Kollision mit dem hellfarbenen Granitstein lag im Bereich des Wahrscheinlichen, sodass der Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegeben war. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt. Der Stein konnte durch die eingesetzten Beamten im Weiteren von der Fahrbahn beräumt werden.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231/6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede anderen Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell