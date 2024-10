POL-HRO: Evakuierung an Schule in Ludwigslust aufgehoben (Abschlussmeldung)

Ludwigslust (ots) -



Nachdem die Regionale Schule Peter Joseph Lenné in Ludwigslust heute Morgen aufgrund einer Bombendrohung evakuiert wurde (wir informierten), konnte nun der Schulbetrieb wiederaufgenommen werden. Zuvor hatte die Schule eine anonyme Bombendrohung per E-Mail erhalten, weshalb das Schulgebäude geräumt wurde. Die evakuierten Schülerinnen und Schüler konnten zwischenzeitlich in einer nahegelegenen Werkstatt untergebracht werden. Die Polizei hat das Schulgebäude überprüft, jedoch keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Gegen 09:10 Uhr konnte die Evakuierung aufgehoben und der Schulbetrieb an der Regionalen Schule wieder aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Wie später der Polizei bekannt wurde, gingen in zwei weiteren Schulen in Ludwigslust ähnliche Drohungen vom gleichen Absender ein. Nach polizeilicher Überprüfung wird hier von keiner Ernsthaftigkeit ausgegangen.



