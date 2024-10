POL-HRO: Schule in Ludwigslust evakuiert (Erstmeldung)

Ludwigslust (ots) -



Nachdem heute Morgen eine anonyme Bombendrohung in der Regionalen Schule Peter Joseph Lenné in Ludwiglust einging, wurde die Schule evakuiert. Die Polizei befindet sich derzeit mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, um die Gefährdungslage zu prüfen. Bei der Schule handelt es sich um eine Regionale Schule mit den Klassenstufen 5 - 10, in der circa 400 Schülerinnen und Schüler beschult werden. Weitere Details sind noch nicht bekannt.



