POL-HRO: PKW Brand in der Innenstadt Rostock

Rostock (ots) -



In der Nacht vom 06.10. zum 07.10.24 kam es aufgrund mehrerer Brände

in der Rostocker Innenstadt zum gemeinsamen Einsatz der Polizei und

Feuerwehr.



Gegen 01:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Brand von zwei PKW in der

Nähe des Hafens gerufen. In der Straße Am Strande löschte die

Feuerwehr schlussendlich zwei in voller Ausdehnung brennende und

einen durch Feuer beschädigten PKW. Die L 022 musste für die

Löscharbeiten für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Weiterhin stellten die eingesetzten Beamten in der nahe gelegenen

Grubenstraße zwei brennende Mülltonnen fest, die ebenfalls durch die

Kameraden der Feuerwehr gelöscht wurden.



Nur kurze Zeit später wurden die Polizeibeamten durch einen

aufmerksamen Bürger auf eine weitere brennende Mülltonne in der

Faulen Straße hingewiesen. Diesen Entstehungsbrand konnten die

Kollegen durch eigene Mittel löschen. In der Kleinen Mönchenstraße

musste später ebenfalls eine weitere Mülltonne gelöscht werden.



Personen waren durch die Feuer zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Weiterhin bestand keine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf

umliegende Wohnhäuser. Zur Absicherung der Löscharbeiten und

Umsetzung der polizeilichen Maßnahmen mussten kurzzeitig mehrere

Funkstreifenwagen aus den umliegenden Revieren in den Einsatz

gebracht werden.



Zur Brandbekämpfung waren 20 Kameraden der Feuerwache aus der Erich

Schlesinger Straße und dem Überseehafen Rostock am Einsatzort.



Insgesamt beträgt der Sachschaden ca. 75.000 Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt aufgrund des Verdachtes der

Brandstiftung.



