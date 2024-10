POL-NB: Brand eines Reihenhauses samt Anbau mit hohem Sachschaden

Malchin (ots) -



Am 06.10.2024 gegen 04:00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über einen Brand in der Langen Straße in Malchin informiert. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte und Polizeivollzugsbeamten stand ein ausgebauter Stall bereits im Vollbrand. Das Feuer breitete sich trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen auf den Dachstuhl des Reihenhauses aus. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Basedow, Gielow, Malchin, Remplin und Stavenhagen kamen mit insgesamt 80 Kameradinnen und Kameraden zum Einsatz. Erst nach mehreren Stunden war das Feuer vollständig gelöscht. Im ausgebauten Stall befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen. Die Bewohner des Reihenhauses, ein deutsches Ehepaar im Alter von jeweils 63 Jahren, konnten das Eigenheim unverletzt verlassen und wurden vorerst an einem anderen Ort untergebracht.

Nach Abschluss der Löscharbeiten hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegenwärtig wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 500.000 Euro geschätzt.



