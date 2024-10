POL-NB: Brand einer Lagerhalle mit hohem Sachschaden in Torgelow

Ueckermünde (LK V-G) (ots) -



Am 05.10.2024, gegen 23:30 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald über einen Brand in der Blumenthaler Straße in

Torgelow informiert. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand eine

Lagerhalle bereits im Vollbrand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus

Torgelow, Torgelow-Holländerei, Eggesin und Heinrichsruh kamen zum

Einsatz, um den Brand zu bekämpfen. Die Löscharbeiten dauern derzeit

weiter an.

In der Lagerhalle befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine

Personen. Aus bislang unbekannter Ursache fing das Dach des Hauses

Feuer. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird der Kriminaldauerdienst

aus Anklam im Zusammenwirken mit einem Brandursachenermittler die

Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll es am Tage auf dem

Gebäude zu Dacharbeiten gekommen sein. Ob diese im Zusammenhang mit

dem Brandausbruch stehen, wird durch die Kriminalpolizei geprüft.

Der Schaden wird gegenwärtig auf ca. 100.000EUR geschätzt.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





