POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung mit einer verletzten Person in Rostock

Am 05.10.2024 kam es gegen 17:20 Uhr vor dem KTC in Rostock zu einer

körperlicher Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen

Personen.



Hierbei wurde nach ersten Erkenntnissen im Zuge der Streitigkeiten

ein 16-jähriger Syrer mit einem Messer verletzt. Er wurde zur

Behandlung seiner nicht lebensbedrohlichen Verletzungen mit dem

Rettungswagen in ein Rostocker Krankenhaus gebracht. Zu den

Tatverdächtigen ist derzeit noch nichts Konkretes bekannt.



Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungsmaßnahmen übernommen.



