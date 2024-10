POL-HRO: PKW-Brand an der Anschlussstelle Rostock-Ost auf der A19

Rostock (ots) -



Am 05.10.2024 gegen 21:25 Uhr wurde der Polizei ein brennender PKW in

der Ausfahrt der BAB 19, Anschlussstelle Rostock-Ost, gemeldet.



Trotz des schnellen Einsatzes der Berufsfeuerwehr Rostock konnte das

vollständige Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindert werden. Zum

Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen innerhalb des

Fahrzeuges.

Im Rahmen der Ermittlungen der eingesetzten Beamten stellte sich

heraus, dass der brennende Volkswagen in Fahndung stand und auch die

Kennzeichen von einem PKW Hyundai entwendet worden sind.



Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Die Ursache für den Brand

des Fahrzeugs ist derzeit noch ungeklärt.



Der Einsatz der Feuerwehr, das Abschleppen sowie die

Reinigungsarbeiten erforderten eine Voll- bzw. Teilsperrung der

Ausfahrt bis ca. 00:30 Uhr.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachtes der

Urkundenfälschung, des Diebstahls von Kennzeichen sowie der

Unterschlagung.



Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8.000 Euro.



