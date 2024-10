POL-HRO: Brand von Strohballen an der B 321 bei Hagenow

Rostock (ots) -



Hagenow

Am Samstag, den 05.10.2024 wurde der Einsatzleitstelle gegen 21:50

Uhr der Brand von Strohballen im Hagenower Stadtteil Sudenhof

gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine aus ca. 400

Rundballen bestehende Strohmiete bereits in voller Ausdehnung. Auf

Grund der Löschmaßnahmen und der Nähe des Brandortes zur B 321 wurde

diese zwischen Sudenhof und der Rudolf-Tarnow-Straße voll gesperrt.

Die Löscharbeiten und die Umleitung werden nach derzeitigem Stand

vermutlich noch den kompletten Sonntag andauern bzw. eingerichtet

sein.



Der Schaden wird vorläufig auf mindestens 10.000 EUR geschätzt. Ein

Strafverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde

eingeleitet.



Florian Kowalczik

Polizeirevier Hagenow



